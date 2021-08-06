В Ярославле спустили на воду уникальные катера из полиэтилена

На верфи ярославской "Компании "Дизель" построили два инновационных катера из полиэтилена низкого давления.

В департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области пояснили, что суда не имеют аналогов в России, а технология доступна лишь нескольким странам мира. По этой причине проект в основном ориентирован на внешние рынки.

Корпус катеров полностью сделан из полиэтилена низкого давления и как следствие - не ржавеет, ни гниет, не подвергается воздействию агрессивной среды соленого моря или рек в городах и неприхотлив в обслуживании. Кроме того, такие суда способны двигаться со скоростью до 50 узлов (больше 80 километров) в час.

По информации департамента регразвития и ВЭД, идея создания экологичных катеров принадлежит руководителю компании по производству автономных дизельных энергетических установок Андрею Шепеляеву и была воплощена в жизнь после визита официальной делегации Ярославской области в Японию. Исследование потребительского рынка показало, что у производства маломерных судов из полиэтилена низкого давления очень большие перспективы.

Специалисты говорят, что два первых катера по характеристикам надежности корпуса уже превзошли алюминиевых и стальных конкурентов. Одно из инновационных судов, кстати, создано для Госинспекции по маломерным судам по Ярославской области (ГИМС), поскольку для них совершенно не страшны льдины и топляки в период половодья.