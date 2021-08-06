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05.08.2021 21:50
Рубрика: Общество

В Рязани откроют новый центр для лечения эпилепсии

Текст: Татьяна Ткачева (Рязань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
В Рязани на базе областной клинической больницы откроют центр помощи пациентам, страдающим эпилепсией. Это позволит им не ждать направления в Москву, позволит быстрее получать высокотехнологичную медпомощь.

Эпилепсией в той или иной форме в России страдает как минимум три человека из каждой тысячи. В Рязанской области таких больных - около пяти тысяч. Чтобы купировать приступы, некоторым назначают хирургическое лечение: врач устраняет очаг поражения в головном мозге.

Фото: Sunny Graph / iStock
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Впервые такую операцию в регионе провели в июле. Главный внештатный нейрохирург Минздрава России, директор университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Владимир Крылов организовал мастер-класс для коллег из рязанской больницы. Он высоко оценил оснащенность стационара, отметив, что оборудование для нейродиагностики отвечает самым современным требованиям.

3 человека из каждой тысячи страдает в России эпилепсией в той или иной форме

По словам доктора, в области требуется проводить 30-40 таких операций в год. И теперь это станет возможно в профильном центре. Получать помощь там будут и пациенты из соседних регионов.

- У таких пациентов возникают серьезные сложности, в том числе при устройстве на работу. Наша задача - вернуть их в нормальную социальную жизнь, - подчеркнул Владимир Крылов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

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