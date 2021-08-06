В СК допросили нотариуса, оформлявшего сделки с недвижимостью Баталова

Проблемы с законом вчера возникли у московского нотариуса Дмитрия Бублия. Против него возбуждено уголовное дело. Нотариуса подозревают по "нехорошим" статьям - "пособничество мошенничеству" и "злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами".

В СК по Москве рассказали, что Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, по которым в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери знаменитого артиста Алексея Баталова - Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. Позже Бублий удостоверил подписи Марии Баталовой и ее представителя Гитаны Леонтенко без их присутствия.

По версии следствия, Бублий "злоупотребил полномочиями и способствовал совершению хищения имущества на сумму более 35 млн рублей". На вчерашнем допросе он вину признал и "подтвердил факт совершения нотариальных действий и регистрации созданных им лично договоров в отсутствии Баталовой М.А. и ее представителя по просьбе Цивина М.С".

"Проведены очные ставки между обвиняемыми Цивиным М.С. и Дрожжиной Н.Г. с одной стороны и обвиняемым Бублием Д.С. с другой, в ходе которых стороны в полном объеме подтвердили вину в совершении инкриминируемых им деяний", - заявили в СК. Следствие будет просить суд избрать Бублию меру пресечения в виде запрета определенных действий и просит отстранить от работы нотариусом на время следствия.