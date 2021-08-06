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06.08.2021 18:49
Рубрика: Культура

Воронежцы увидят картины известных советских художников

Текст: Татьяна Ткачёва
Рыбаки на Балтике, шахтеры на севере Таджикистана, инженеры, тувинские оленеводы и юная Кристина Орбакайте - палитру жизни Союза между "оттепелью" и перестройкой показали в Воронеже на выставке "Назад в СССР". Наряду с работами официальных, обласканных властью авторов здесь есть и образцы "умеренного" андеграунда.
Аарон Априль. Отделочницы Трехгорки. 1964 Фото: Воронежский областной художественный музей имени И. Крамского Аарон Априль. Отделочницы Трехгорки. 1964 Фото: Воронежский областной художественный музей имени И. Крамского
Аарон Априль. Отделочницы Трехгорки. 1964 Фото: Воронежский областной художественный музей имени И. Крамского

Ядро экспозиции - полотна из фондов Государственного музейно-выставочного центра "Росизо". Оттуда прибыло полсотни произведений живописи и графики. Часть из них была в мае показана в Москве в рамках проекта "Соцреализм. Метаморфозы" в Новой Третьяковке на Крымском валу. Часть еще не экспонировалась и после выставки в Воронеже переедет в зал "Росизо" в Петроверигском переулке.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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- Большинство этих картин поступило к нам не так давно. Они принадлежали Международной конфедерации союзов художников - правопреемницы Союза художников СССР. В 2017-м она прекратила существование, и с 2019 по 2021 годы огромную коллекцию по приказу минкультуры распределили между музеями России, включая наш, - рассказала хранитель фонда сектора живописи "Росизо" Юлия Логвинова. - Условия хранения картин были неидеальны, из-за перепадов температуры и влажности красочный слой потрескался. Благодаря самоотверженному труду наших реставраторов 26 картин удалось привести в хорошее состояние, и мы рады представить их воронежцам вместе с 19 листами графики.

Конец 1960-х - начало 1980-х годов принято называть эпохой застоя. Ощущение тупика, "топтания на месте" волновало тогда и деятелей искусства. Самые смелые, несмотря на обидную критику, искали новый пластический язык - постепенно расширяя границы дозволенного для тех мастеров, которые не поддерживали идеологию власти, но и не уходили в оппозицию Союзу художников. Ценой упрямства для авторов могла быть невозможность брать заказы, получать краски, холсты и подрамники.

Информации о том, как развивалось искусство за рубежом, у тогдашних живописцев было немного. Но каждый полученный из Европы журнал или альбом с репродукциями изучали досконально, делясь находками с коллегами. Приемы старых мастеров, опыт импрессионистов и авангардистов - в поисках своего пути художники пробовали работать в разных направлениях и стилях. Чиновники этих поисков зачастую не одобряли. Известна реакция Хрущева на абстракции в Манеже в 1962-м, "бульдозерная выставка" нонконформистов в 1974-м.

В Воронеж привезли произведения "официальных" авторов ("Рыбаки Псковского озера" Петра Оссовского, "Гражданская война" Юрия Королева) и традиционалистов ("Мальчишки" Александра Грицая, "В мастерской. Весна" Юрия Кугача), мастеров московской школы, представителей неоакадемизма, фотореализма и других течений. Совсем "подпольных", скандальных работ тут нет. Все экспонаты были в свое время закуплены государством через экспертные комиссии. Но в целом по ним можно судить о развитии советской живописи.

Фото: Национальный художественный музей Республики Беларусь
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- Происходил плавный переход от соцреализма, когда художники творили в едином порыве и едином стиле, к экспериментам "оттепели". Мы можем проследить это развитие, двигаясь от картины к картине. В начале - полотна 1964 года: "Индустриальный пейзаж" азербайджанского художника Надира Абдурахманова воспевает социалистическую стройку, а "Отделочницы Трехгорки" Аарона Априля - уже ставит в центр будни простых людей. Безымянные сотрудницы фабрики заняты работой, не обращают внимания на художника. Красоту момента подчеркивают яркие плоскости красной материи, - отметила Юлия Логвинова. - А дальше - гиперреалистичная картина "Сегодня в мире" (1983) Никиты Мешкова, концептуальный сюрреализм "Рыбы" из цикла "Старый завод" (1984) Владимира Блинова, метафизический реализм Натальи Нестеровой и Олега Вуколова, которые "лепили" краской скульптурные мазки и создавали обобщенные образы…

Фото: Алексей Юхтанов
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Одна из картин на выставке принадлежит кисти известного мастера "сурового стиля" Таира Салахова. Его "Апшеронский интерьер" (1981) - лаконичный натюрморт, фрукты на фоне южного пейзажа. Художник нашел глубину в бытовом сюжете и простых формах.

Авторов из Средней Азии отличают насыщенные цвета, которые занимают большие плоскости, ориентация на народное декоративно-прикладное искусство. Кавказские художники тяготели к мелким деталям, поэтическому взгляду на мир. Прибалтов можно узнать по простой, спокойной цветовой гамме, "морским" сюжетам и некоторой монументальности, объяснила Юлия Логвинова:

- Это проявилось даже в графике. Индулис Зариньш в акварели "Рейс 307" рисует зал аэропорта с огромными панорамными окнами и видом на поле с самолетами. Незамысловатый сюжет с починкой сетей у Альбины Акиртас выглядит так, что его легко представить на стене в виде фрески.

Выставка продлится до 5 сентября 2021 года по адресу: Воронеж, проспект Революции, 18 (музей имени И. Крамского). Телефон для справок: (473) 255-28-43.

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