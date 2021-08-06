Под Воронежем подростки пострадали при взрыве самодельной петарды

Двое старшеклассников из села Медовка под Воронежем госпитализированы с тяжелыми травмами рук после взрыва самодельной петарды.

Инцидент произошел 5 августа в 15.40 в карьере за селом. Подростки 16 и 17 лет попытались поджечь самодельную петарду, сделанную из металлической трубы и начиненную серой от спичек. Устройство взорвалось в руках одного из поджигателей.

- Дети доставлены в больницу, угрозы для жизни нет, - сообщили в прокуратуре региона.

По факту ЧП надзорное ведомство начало проверку работы органов системы профилактики.