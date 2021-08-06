Чего ждать от культурной программы выставки "Улица Дальнего Востока"

Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" пройдет 2 сентября. В основу художественной концепции легло путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по 11 регионам ДФО.

В открытии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.

В рамках церемонии пройдут показательные выступления по кекусинкай-кан и тхэквондо, а также выступления самолетов Су-35С и МиГ-31БМ над акваторией бухты Аякс.

На главной сцене пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы.

Так, 2 сентября выступления подготовит Приморский край, 3 сентября - Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября - Сахалинская область и Якутия, 5 сентября - Амурская область и Бурятия, 6 сентября - Чукотка и Еврейская автономная область, 7 сентября - Магаданская область и Забайкальский край.

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, выставка покажет участникам и гостям ВЭФ любовь и веру в этот регион. "Благодаря инструментам государственной поддержки - территориям опережающего развития, свободному порту, инфраструктурной поддержке - в регионе заработало более 400 новых предприятий. Более 1,9 трлн рублей пришло в экономику. Это значит, что будут средства на строительство школ, больниц, дорог, спортивных комплексов, библиотек. Это значит, что люди будут жить лучше", - рассказал он.