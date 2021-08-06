Чего ждать от культурной программы выставки "Улица Дальнего Востока"

Новости

Задержан иммигрант, избивший актера из "Интернов" Ивана Рыжикова 12:02
Цена на газ в Европе поднялась выше 540 долларов за тысячу кубометров 11:54
Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО 11:54
Вышел трейлер постапокалипсис-сериала "Y: Последний мужчина" 11:47
Шойгу: Число нетрудоустроенных жен офицеров сократилось в 13 раз 11:41
Олимпийский чемпион Ларин получил высшую награду Карелии 11:39
В Ленобласти грузовик сбил двоих детей 11:37
Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах 11:37
В Москве за сутки выявили 2 583 новых пациента с коронавирусом 11:36
Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего краснодарского судьи 11:35
Шойгу прокомментировал заявление Зеленского о Крыме одесским анекдотом 11:31
В Петербурге откроется крупнейший на Северо-Западе пункт вакцинации 11:31
Умер актер Оке Лунгвист 11:24
Депутат назвал нецелесообразной идею о выплате пособия за диспансеризацию 11:23
Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против РФ в Европе 11:17
Шойгу: Основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены 11:15
В Финляндии будут вакцинировать детей 12-15 лет 10:43
Экс-председателя райсуда Краснодара заподозрили в мошенничестве 10:35
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка 10:28
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме 10:21
Около 90 населенных пунктов Красноярского края затянуло дымом из Якутии 10:20
Сергунина: В Москве отреставрируют семь памятников героям войны 1812 года 10:19
Названы "постковидные" симптомы, требующие визита к врачу 10:17
Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика" 10:13
Посольство РФ: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 11:13
Рубрика: Власть

Чего ждать от культурной программы выставки "Улица Дальнего Востока"

Текст: Матвей Линник

Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" пройдет 2 сентября. В основу художественной концепции легло путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по 11 регионам ДФО.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Что представит Магаданская область на выставке "Улица Дальнего Востока"

В открытии примут участие эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета, а также шоу-балет и творческие делегации регионов.

В рамках церемонии пройдут показательные выступления по кекусинкай-кан и тхэквондо, а также выступления самолетов Су-35С и МиГ-31БМ над акваторией бухты Аякс.

На главной сцене пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы.

Так, 2 сентября выступления подготовит Приморский край, 3 сентября - Камчатский и Хабаровский края, 4 сентября - Сахалинская область и Якутия, 5 сентября - Амурская область и Бурятия, 6 сентября - Чукотка и Еврейская автономная область, 7 сентября - Магаданская область и Забайкальский край.

По словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, выставка покажет участникам и гостям ВЭФ любовь и веру в этот регион. "Благодаря инструментам государственной поддержки - территориям опережающего развития, свободному порту, инфраструктурной поддержке - в регионе заработало более 400 новых предприятий. Более 1,9 трлн рублей пришло в экономику. Это значит, что будут средства на строительство школ, больниц, дорог, спортивных комплексов, библиотек. Это значит, что люди будут жить лучше", - рассказал он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры ДФО

Главное сегодня

Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме
Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации