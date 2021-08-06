Число пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии увеличилось до 25

Число пострадавших в результате опрокидывания пассажирского автобуса на перевале Пыхта в Бурятии выросло до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Ранее было известно о 14 госпитализированных.

Дорожный инцидент произошел сегодня в Прибайкальском районе республики. По предварительным данным регионального главка МВД, на 22 километре дороги Улан-Удэ-Курумкан, в местности "Тещин язык", 61-летний водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет, после чего перевернулось. В салоне находились 25 студентов одного из вузов.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный минздрав, 12 пострадавших доставлены в республиканскую клиническую больницу, еще 12 - в больницу скорой помощи. У всех зафиксированы легкие травмы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Одна девушка сломала ключицу, она была доставлена в клиническую больницу на обследование. Всем назначено амбулаторное лечение.