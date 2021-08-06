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06.08.2021 14:03

"Дом.РФ" возьмется за развитие Якутска

Текст: Андрей Мельников
По итогам рабочей встречи главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором "Дом.РФ" Виталием Мутко подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития территории города Якутска. В частности, стороны будут совместно работать над организацией открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана столицы республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я) Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)

"Этот документ станет первоочередным шагом в направлении устойчивого развития Якутска - как столицы крупнейшего субъекта России. Мастер-план будет направлен на формирование новых стандартов комфортной городской среды для якутян, современных подходов к благоустройству, экологии, сфере культуры и досуга. На его основе, с учетом программ комплексного развития территории, город будет преобразован к своему 400-летнему юбилею", - подчеркнул Глава Якутии.

Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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"ДОМ.РФ, как Институт развития, заинтересован в увеличении темпов строительства и доступности жилья в республике. Не менее важно развивать современную городскую среду и создавать в новых районах необходимую инфраструктуру. Подписанное соглашение предусматривает конкретные шаги в этом направлении. В ближайших совместных планах - помочь региону с развитием Якутска. Успешная реализация мастер-плана сделает столицу региона комфортной для жителей и гостей города", - отметил Виталий Мутко.

...О необходимости нового этапа развития Якутска Айсен Николаев говорил в своем Послании Госсобранию республики в декабре 2020 года. Тогда Глава Якутии подчеркнул, что до 2032 года региональная столица должна стать в один ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. "Свое 400-летие Якутск должен встретить эталонным для северных городов мира качеством пространственного и инфраструктурного развития", - сказал он.

В ходе встречи Айсен Николаев и Виталий Мутко рассмотрели также и вопросы совершенствования работы Республиканского ипотечного агентства. Сейчас агентство занимается реализацией трех масштабных инвестиционных проектов: застройкой квартала "Воинская часть" и комплексными решениями по развитию индивидуального жилищного строительства в Якутске, а также реконструкцией территории жилой застройки и переселением граждан из аварийного жилого фонда в Ленске. Площадь застройки составит более 500 тысяч квадратных метров, общая жилая площадь - более 350 тысяч квадратных метров.

Глава республики и руководитель "Дом.РФ" также обсудили возможности использования новых инструментов развития, предложенных Президентом России Владимиром Путиным - инфраструктурных бюджетных кредитов. Их предполагается привлечь в целях реализации масштабных инвестиционных проектов по жилищному строительству в Якутске и Нерюнгри.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Республика Саха (Якутия)

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