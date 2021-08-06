Глава МЧС Евгений Зиничев вылетит на Дальний Восток, где ожидается паводок

Оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым готовится к вылету в Дальневосточный федеральный округ. Там завтра ожидается приход первого из двух тайфунов со стороны Китая.

Как сообщил в пятницу, 6 августа, глава МЧС на совещании в Магнитогорске, стихия может вызвать паводок, к которому надо быть готовыми.

"С 7 по 9 августа на территорию Приморского края будет воздействовать тайфун "Морино" со скоростью ветра до 25 метров в секунду и осадками до 130 миллиметров за 48 часов​​​. 10-11 августа зайдет очередной тайфун "Лурит", но уже с меньшими осадками и меньшей скоростью ветра. Все силы и средства находятся в повышенной готовности", - сказал Евгений Зиничев.

Он также добавил, что непогода уже начала проявлять себя в Амурской области со вчерашнего дня. Подтоплены 39 жилых домов и эвакуировано 160 человек.