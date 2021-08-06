На Камчатке мужчина спас кошку и прихватил полмиллиона рублей

На Камчатке задержан мужчина, укравший полмиллиона рублей из женской сумки, сообщается на сайте УМВД по региону.

Преступление совершено 2 августа. Жительница Елизова заявила в полицию о том, что из оставленной ею без присмотра сумки украли 500 тысяч рублей. Она также пояснила, что подозревает в этом мужчину, который помогал ей снять со столба бездомную кошку.

Сотрудники елизовского уголовного розыска злоумышленника нашли.

Им оказался 26-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. Он уже успел распорядиться деньгами, часть потратил на гаджеты и развлечения, а часть - перевел знакомым.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже.