На Камчатке наметилась нехватка рефрижераторов для рыбы

Лесные свалки серебристого только что выловленного и распотрошенного лосося, заполненные неводы и запредельные цены на вывоз ценной рыбы в другие регионы страны - все это Камчатка сегодня.

Главная дальневосточная рыбалка года - лососевая, или как ее еще называют "красная" путина - обнажила серьезные проблемы. От их решения зависит, будет ли эта рыба по доступным ценам на столах россиян.

"Уже сейчас можно делать выводы, что путина состоялась, надеюсь, возьмем больше 400 тысяч тонн лосося при прогнозе в 360", - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. То есть рыбы в море много. Но одна из проблем этой путины - частые штормы, из-за них несколько раз пришлось убирать неводы. Еще один нюанс - недостаток судов. "Мы могли бы выйти на более высокие показатели. Однако часть судов на ремонте. Введенные в Китае ограничения не позволяли сделать это ранее", - пояснил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. Но даже при таком раскладе уловы приличные. Только не вся рыба дойдет до едоков.

В районе села Соболево неизвестные вывалили огромную кучу свежего лосося. Выпотрошили - взяли только икру. Шокирующие кадры разошлись по соцсетям. Каждая путина обрастает такими картинками. Иногда виновных находят. Местные жители обвиняют рыбопромышленников. Дескать, вылов в таких объемах доступен только им. С этим не согласна представитель промысловой ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева: "Объемы браконьеров могут быть огромны. Промышленники рыбу не выбросят - у них безотходное производство". Не первый год идут эти споры, а кучи брошенной рыбы и ныне там.

Урожайный год - не только благо, но и проблемы. Лосося надо сохранить и перевезти. Нужен транспорт, холодильники. И того и другого не хватает. Из-за ковидных мер в Китае лосося туда отгружают гораздо меньше, чем в прежние годы. Казалось бы, это играет на руку российским покупателям. Но...

Себестоимость потрошеной горбуши с головой - не менее 80 рублей за килограмм

"Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25! - говорит Владимир Галицын. - Увеличилась цена отправки по Севморпути. Одна из компаний брала 25-26 рублей, сегодня - 56-58". Высоки и тарифы на железной дороге. Правда, правительство России ввело правила предоставления РЖД субсидий на перевозку продукции из минтая в центр страны. Это поможет разгрузить холодильники под красную рыбу.

Так можно ли надеяться, что хороший улов подарит нам дешевую кету и горбушу? Посмотрим - путина продолжается. Себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, но в основном - больше, сообщил Галицын. А дальше - перевозка и прочее.