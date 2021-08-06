На Камчатке наметилась нехватка рефрижераторов для рыбы

Новости

Памфилова: Власти Украины гарантировала безопасность голосования россиян 22:37
Рост цен на газ и электричество шокировал Европу 22:20
Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 35 регионах, ситуация напряженная 21:48
После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела 21:27
В КПМГ оценили влияние налога ЕС на углерод на экспорт из РФ 21:10
Лионель Месси покинул "Барселону" 20:59
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов 20:53
Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста РФ 20:37
Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5% 20:33
В аэропорту Шереметьево лифт травмировал ребенка 20:30
В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора 19:48
В Петербурге освободилось 50 процентов коек в коронавирусных больницах 19:37
В спецпрограмме Школы экспорта РЭЦ поучаствуют 15 регионов 19:31
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в июле 19:30
Сеславинский прокомментировал планы по обеспечению связью федеральных трасс 19:01
Карякин проиграл Дуде в финале Кубка мира по шахматам в Сочи 19:00
Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты 18:59
Минцифры запретило установку станций LTE зарубежного производства 18:51
В Беларуси усилили охрану госграницы 18:50
Шойгу: Надо находить новые препараты, методы лечения и диагностики COVID-19 18:39
Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID 18:23
Шойгу: В технополисе "Эра" служат и занимаются наукой 680 ребят 18:01
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Яблока" для участия в выборах 17:50
Минус шесть нулей: Венесуэла объявила о введении цифровой валюты 17:47
В Россию из Германии экстрадировали проворовавшегося бывшего чиновника 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед возможной победой талибов в Афганистане
05.08.2021 21:20
Рубрика: Экономика

На Камчатке наметилась нехватка рефрижераторов для рыбы

Лососю срочно нужны холодильники
Текст: Инесса Доценко ("Российская газета", Петропавловск-Камчатский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
Лесные свалки серебристого только что выловленного и распотрошенного лосося, заполненные неводы и запредельные цены на вывоз ценной рыбы в другие регионы страны - все это Камчатка сегодня.

Главная дальневосточная рыбалка года - лососевая, или как ее еще называют "красная" путина - обнажила серьезные проблемы. От их решения зависит, будет ли эта рыба по доступным ценам на столах россиян.

Фото: Артур Мурзаханов
Ученые и дайверы очистят Байкал от рыболовных сетей

"Уже сейчас можно делать выводы, что путина состоялась, надеюсь, возьмем больше 400 тысяч тонн лосося при прогнозе в 360", - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. То есть рыбы в море много. Но одна из проблем этой путины - частые штормы, из-за них несколько раз пришлось убирать неводы. Еще один нюанс - недостаток судов. "Мы могли бы выйти на более высокие показатели. Однако часть судов на ремонте. Введенные в Китае ограничения не позволяли сделать это ранее", - пояснил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. Но даже при таком раскладе уловы приличные. Только не вся рыба дойдет до едоков.

В районе села Соболево неизвестные вывалили огромную кучу свежего лосося. Выпотрошили - взяли только икру. Шокирующие кадры разошлись по соцсетям. Каждая путина обрастает такими картинками. Иногда виновных находят. Местные жители обвиняют рыбопромышленников. Дескать, вылов в таких объемах доступен только им. С этим не согласна представитель промысловой ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева: "Объемы браконьеров могут быть огромны. Промышленники рыбу не выбросят - у них безотходное производство". Не первый год идут эти споры, а кучи брошенной рыбы и ныне там.

Урожайный год - не только благо, но и проблемы. Лосося надо сохранить и перевезти. Нужен транспорт, холодильники. И того и другого не хватает. Из-за ковидных мер в Китае лосося туда отгружают гораздо меньше, чем в прежние годы. Казалось бы, это играет на руку российским покупателям. Но...

Себестоимость потрошеной горбуши с головой - не менее 80 рублей за килограмм

"Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25! - говорит Владимир Галицын. - Увеличилась цена отправки по Севморпути. Одна из компаний брала 25-26 рублей, сегодня - 56-58". Высоки и тарифы на железной дороге. Правда, правительство России ввело правила предоставления РЖД субсидий на перевозку продукции из минтая в центр страны. Это поможет разгрузить холодильники под красную рыбу.

Так можно ли надеяться, что хороший улов подарит нам дешевую кету и горбушу? Посмотрим - путина продолжается. Себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, но в основном - больше, сообщил Галицын. А дальше - перевозка и прочее.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Российские волейболисты в финале Олимпиады сыграют с Францией
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp