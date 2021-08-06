На Камчатке зарегистрировали два землетрясения

В пятницу сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка у восточного побережья Камчатского полуострова.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном филиале Единой геофизической службы РАН, первое землетрясение магнитудой 4,6 произошло рано утром. Эпицентр находился в 124 километрах к востоку от краевого центра.

Второе зарегистрировали днем. Его очаг залегал на глубине 41 километр в 138 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Этот толчок оказался чуть сильнее. Землетрясению присвоили магнитуду 4,7.

Жители полуострова эти сейсмособытия не заметили. Тревогу цунами не объявляли.