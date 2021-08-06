Путин поручил принять проект о повторной помощи пострадавшим от ЧС

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о проблеме по оказании помощи людям, которые уже получали выплаты на капремонт после ЧС, но оказались в зоне повторного затопления. По словам губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна, эти граждане формально не имеют права на еще одну выплату. Путин в ответ поручил министру строительства Иреку Файзуллину предусмотреть возможность оказания повторной помощи.

"Принято, Владимир Владимирович", - ответил глава Минстроя. Он пояснил, что соответствующий документ уже подготовлен и внесен в правительство. "Повторные ЧС, когда поражаются дома, которые первично поразились в предыдущий период, такой нормативный документ разработан, согласован и внесен в правительство", - сказал Файзуллин.

"Когда будет принят?" - уточнил Путин. Глава Минстроя ответил, что в ближайшие дни. "Это нужно сделать", - еще раз подчеркнул президент.