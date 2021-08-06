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06.08.2021 05:13
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Хабаровска может повыситься до 7 метров

Текст: Ольга Коваль

Хабаровск готовится к новой волне паводка. По данным властей, вода в Амуре у краевого центра может подняться до семи метров. При том, что отметка опасного явления вблизи города составляет шесть метров, а неблагоприятного - 4,5.

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"Только что провел проверку готовности Хабаровска к прохождению очередного паводка. Гидрологи дают прогноз до 6,5 метра, МЧС по собственной методике прогнозирует 6,7-7 метров у Хабаровска", - написал врио губернатора Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам, вода в Амуре начнет стремительно прибывать с 9-го августа. В Хабаровске уже вовсю готовятся к возможному наводнению. Из затона выводят речные суда, а вход в затон будут засыпать песком. В прибрежных районах установлены мощные насосы.

На территории края для подтопленцев организовали четыре эвакопункта, два из них - в Хабаровске, по одному - в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадать от большой воды могут дома, расположенные в прибрежных районах города, а также дачи на левом берегу. Население просят собрать урожай, поднять вещи на чердаки и верхние этажи зданий и заблаговременно покинуть опасную зону.

"Сейчас рост уровня Амура относительно небольшой, но уже к началу следующей недели он ускорится. У дачников левобережья осталось не так много времени - после достижения Амуром отметки в 530 сантиметров прекратится транспортное сообщение с островной территорией", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Со вчерашнего дня все силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.

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