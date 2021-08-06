В Анадыре стартовал отопительный сезон

Глава администрации Анадыря подписал постановление о возобновлении отопительного сезона с 6 августа, сообщили в пресс-служба администрации городского округа.

"После гидравлических испытаний начнется поэтапное подключение отопления в жилых домах. Рассчитываем, что уже в субботу батареи в квартирах наших жителей начнут теплеть", - заявил мэр Анадыря Леонид Николаев.

Рекомендация о включении отопления в чукотской столице поступила от Роспотребнадзора. Из-за неблагоприятных погодных условий, роста простудных заболеваний, а также в целях профилактики коронавирусной инфекции ведомство рекомендовало начать отопительный сезон досрочно.

В первую очередь тепло придет в дома, где завершена промывка систем отопления, остальной жилой фонд и социальные объекты Анадыря планируют подключить к середине августа.

На Чукотке отопительный сезон обычно стартует в середине августа. В этот раз власти автономного округа решили вернуть отопление раньше. Так, в третьей декаде июля тепло и горячую воду дали в дома жителей поселка Провидения, а 2 августа - поселку Эгвекинот.

А Чукотском районе и городском округе Певек отопительный сезон длится круглый год.