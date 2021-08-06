Новости

В Финляндии будут вакцинировать детей 12-15 лет 10:43
Экс-председателя райсуда Краснодара заподозрили в мошенничестве 10:35
В Хабаровском крае введут режим ЧС из-за паводка 10:28
Шойгу анекдотом ответил на слова Зеленского о Крыме 10:21
Около 90 населенных пунктов Красноярского края затянуло дымом из Якутии 10:20
Сергунина: В Москве отреставрируют семь памятников героям войны 1812 года 10:19
Названы "постковидные" симптомы, требующие визита к врачу 10:17
Видео: Индийский спецназ испытали российской "полосой разведчика" 10:13
Посольство РФ: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции 10:08
Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции 09:58
Индийские военные похвалили российское оружие 09:52
Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню 09:50
В Анадыре стартовал отопительный сезон 09:48
Главам районов Якутии запретили брать отпуск из-за COVID-19 09:42
Во Владивостоке встретили олимпийскую сборную по греко-римской борьбе 09:34
СК: Пять человек сбежали из ИВС, предположительно, при помощи гаечного ключа 09:28
На Южном Урале к 1 сентября вакцинируют учителей 09:26
В подмосковной Истре из ИВС сбежали пятеро заключенных 09:08
В Минэкономразвития назвали низким уровень закредитованности россиян 09:07
Залитые улицы и сломанные светофоры: На Урале прошла гроза небывалой силы 09:02
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка" 09:00
Белогорск пережил пик наводнения 09:00
Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги в 2021 году 08:50
Псаки рассказала, пустят ли в США привитых российскими вакцинами граждан 07:53
В Хакасии обвиняемый в убийстве семьи рассказал о своих мотивах 07:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
Сельчане горой встали за бизнесмена, которого преследуют за вырубку леса
06.08.2021 09:48
Рубрика: Экономика

В Анадыре стартовал отопительный сезон

Текст: Александр Филимоненко

Глава администрации Анадыря подписал постановление о возобновлении отопительного сезона с 6 августа, сообщили в пресс-служба администрации городского округа.

Фото: iStock
Мишустин поручил коммунальщикам уже сейчас готовиться к будущим холодам

"После гидравлических испытаний начнется поэтапное подключение отопления в жилых домах. Рассчитываем, что уже в субботу батареи в квартирах наших жителей начнут теплеть", - заявил мэр Анадыря Леонид Николаев.

Рекомендация о включении отопления в чукотской столице поступила от Роспотребнадзора. Из-за неблагоприятных погодных условий, роста простудных заболеваний, а также в целях профилактики коронавирусной инфекции ведомство рекомендовало начать отопительный сезон досрочно.

В первую очередь тепло придет в дома, где завершена промывка систем отопления, остальной жилой фонд и социальные объекты Анадыря планируют подключить к середине августа.

На Чукотке отопительный сезон обычно стартует в середине августа. В этот раз власти автономного округа решили вернуть отопление раньше. Так, в третьей декаде июля тепло и горячую воду дали в дома жителей поселка Провидения, а 2 августа - поселку Эгвекинот.

А Чукотском районе и городском округе Певек отопительный сезон длится круглый год.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь Отопительный сезон в России

Главное сегодня

СК: Пять человек сбежали из ИВС, предположительно, при помощи гаечного ключа
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Пушков: У Украины нет ни одного шанса вернуть Крым
Шойгу выступил за возведение крупных научно-промышленных центров в Сибири
Эпидемиолог: COVID-19 может стать причиной инфаркта и инсульта
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp