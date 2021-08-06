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06.08.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

В Бурятии 14 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

Текст: Дмитрий Машуков

В дорожном инциденте на перевале Пыхта в Бурятии пострадали 14 пассажиров автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Напомним, в пятницу на перевале Пыхта Прибайкальского района Республики Бурятия перевернулся автобус с 25 пассажирами. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на 22 километре дороги Улан-Удэ-Курумкан. По информации полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в салоне находились 25 студентов одного из ВУЗов.

По словам собеседника агентства, в результате аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, их состояние уточняется. На месте продолжают работать медики, экстренные службы и правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП ДФО Бурятия

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