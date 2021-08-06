В Приморье леопард-новосел снял себя на видео

В нацпарке "Земля леопарда" на видео попал новый дальневосточный леопард, который ранее не фиксировался специалистами, сообщается на странице нацпарка в Instagram.

Хищник "снял" себя на автоматически срабатывающий зеркальный фотоаппарат. "Снял" анфас и в профиль, вблизи и на удалении. Это и позволило быстро идентифицировать новосела нацпарка.

Предположительно леопарду полтора года. Ему присвоили персональный идентификационный номер - Leo 191M. Ученые проанализировали уникальный узор на шкуре хищника, что позволит потом узнавать зверя "в лицо".

Не исключено, что неизвестный ранее леопард обзаведется своим Хранителем и получит имя. Хранители - это персоны или организации, которые получают право дать имя животному и могут потом следить за его судьбой.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире хищная кошка. Обитает только на юге региона и приграничных территориях КНР. По последним данным, в мире насчитывается всего 110 особей, а в начале века их было не более 35-ти.