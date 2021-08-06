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06.08.2021 12:58
Рубрика: Власть

Дмитрий Богданов: Сфера услуг в Самарской области активно восстанавливается

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

Во втором квартале 2020 года отдельные организации временно приостанавливали свою деятельность. Ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в большей степени коснулись сферы услуг в области культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса. Беспрецедентные меры поддержки бизнеса и личное участие губернатора Дмитрия Азарова в проработке региональных мер позволили минимизировать удар по этой отрасли. И сегодня можно констатировать: эти отрасли пережили кризис и сегодня активно растут.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- По итогам развития региона в первом полугодии 2021 года становится очевидным, что сфера услуг Самарской области активно восстанавливается, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Потребительская активность населения перешла в стадию роста. Объем туристских услуг в регионе вырос в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Услуги гостиничного бизнеса и услуги специализированных коллективных средств размещения выросли в 1,6 раза. Существенные темпы роста демонстрируют и услуги, связанные с активным проведением досуга - услуги физической культуры и спорта, объемы которых выросли почти в полтора раза.

По словам министра, рост зафиксирован и в сфере бытовых услуг, которая отличается высокой социальной значимостью и непосредственно влияет на качество жизни населения. Объемы предоставления этих услуг в первом полугодии выросли в полтора раза.

В целом объем платных услуг всех видов, предоставленных населению Самарской области в январе-июне 2021 года, вырос на 12,4 процентов по сравнению с первым полугодием 2020 года в сопоставимых ценах. Рост этого сектора, в большей мере приходящийся на наиболее пострадавшие отрасли экономики, свидетельствует об активных восстановительных процессах, происходящих сегодня в экономике Самарской области. В регионе поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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