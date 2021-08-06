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06.08.2021 16:02
Рубрика: Культура

Ижевский скульптор построил самый высокий песчаный замок в мире

Текст: Оксана Ильина
Фото: из архива Тимура Абдулганиева Фото: из архива Тимура Абдулганиева
Фото: из архива Тимура Абдулганиева

Скульптор из Ижевска попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тимур Абдулганиев стал участником проекта по созданию самой большой песчаной скульптуры в мире.

Как рассказал "РГ" сам скульптор, песчаный замок построили в городе Блохус на севере Дании. Команда из 30 мастеров возвела конструкцию высотой 21 метр в виде пирамиды. На это ушло почти 6 тысяч тонн песка, около месяца трамбовки и еще около двух недель резки. После этого замок обработали смесью воды и клея, чтобы он простоял как можно дольше.

Фото: <a href="https://www.ivanovoobl.ru/search?q=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&order_by=DESC&type=news&id=39179" rel="nofollow" target="_blank"> Правительство Ивановской области</a>
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Оценка экспертами Книги Рекордов проходила уже после отъезда скульпторов, примерно через неделю после завершения строительства. Может потому, считает Тимур, что рекорд должен быть стойким и просто обязан пережить дожди и ветер, а в тех краях они бывают часто. Еще скульптор рассказал, что перед началом работ всех участников проекта попросили написать адреса и телефоны тех, с кем можно было бы связаться в случае обрушения конструкции. Рекорд есть рекорд, и это всегда опасность - предупредили организаторы.

На пирамиде авторы установили песчаный шарик в форме молекулы коронавируса. Идея проекта в том, что коронавирус сегодня на вершине мира, добраться до него и победить - задача сложная, но вполне осуществимая, пояснил скульптор.

Прежнее достижение было установлено в Германии в 2019 году. Немецкий замок оказался на 3,5 метра ниже датского.

Тимур Абдулганиев известен своими работами из песка, снега и льда. Какой материал самый любимый, скульптор еще не выбрал. Также он пока не определился, кто он - ижевчанин или петербуржец. Живет и работает Тимур сейчас на два города.

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