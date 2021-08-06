Ижевский скульптор построил самый высокий песчаный замок в мире

Скульптор из Ижевска попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тимур Абдулганиев стал участником проекта по созданию самой большой песчаной скульптуры в мире.

Как рассказал "РГ" сам скульптор, песчаный замок построили в городе Блохус на севере Дании. Команда из 30 мастеров возвела конструкцию высотой 21 метр в виде пирамиды. На это ушло почти 6 тысяч тонн песка, около месяца трамбовки и еще около двух недель резки. После этого замок обработали смесью воды и клея, чтобы он простоял как можно дольше.

Оценка экспертами Книги Рекордов проходила уже после отъезда скульпторов, примерно через неделю после завершения строительства. Может потому, считает Тимур, что рекорд должен быть стойким и просто обязан пережить дожди и ветер, а в тех краях они бывают часто. Еще скульптор рассказал, что перед началом работ всех участников проекта попросили написать адреса и телефоны тех, с кем можно было бы связаться в случае обрушения конструкции. Рекорд есть рекорд, и это всегда опасность - предупредили организаторы.

На пирамиде авторы установили песчаный шарик в форме молекулы коронавируса. Идея проекта в том, что коронавирус сегодня на вершине мира, добраться до него и победить - задача сложная, но вполне осуществимая, пояснил скульптор.

Прежнее достижение было установлено в Германии в 2019 году. Немецкий замок оказался на 3,5 метра ниже датского.

Тимур Абдулганиев известен своими работами из песка, снега и льда. Какой материал самый любимый, скульптор еще не выбрал. Также он пока не определился, кто он - ижевчанин или петербуржец. Живет и работает Тимур сейчас на два города.