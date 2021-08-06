Полет Ту-22М3 ВКС России на учениях в Узбекистане сняли на видео

Минобороны РФ распространило видеокадры боевой работы четырех дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России на совместном российско-узбекском учении неподалеку от границы с Афганистаном.

Ведомство сообщило, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области. Они выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез.

"Прикрытие бомбардировщиков обеспечила пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Республики Узбекистан", - проинформировали в Минобороны РФ. Там отметили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что 6 августа на высокогорном полигоне "Термез" неподалеку от границы с Афганистаном прошла активная фаза российско - узбекского тактического учения "Юг-2021". За совместными действиями военных двух стран наблюдали начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов.

Центральным эпизодом этого учения стал розыгрыш специальной операции, целью которой было недопущение перехода незаконных вооруженных формирований через государственную границу Узбекистана. Террористов вовремя засекли с воздуха. Затем наземная группировка блокировала прорыв их крупных отрядов на территорию соседнего государства. Завершающим этапом стало уничтожение условного противника, укрывшегося от преследования в населенном пункте.

В этом учении Россия и Узбекистан задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.