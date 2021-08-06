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06.08.2021 23:50
Рубрика: Общество

Умер разработчик термоядерного оружия СССР Юрий Трутнев

Фото: vniief.ru Фото: vniief.ru
Фото: vniief.ru

На 94-м году жизни скончался один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР, ученый-физик, академик РАН Юрий Трутнев.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного физика Юрия Трутнева, - передает ТАСС сообщение пресс-службы главы Нижегородской области, где в последние годы жил ученый. - Он скончался 6 августа 2021 года в Сарове на 94-м году жизни".

"В 1961 году Юрий Трутнев стал одним из авторов создания самого мощного термоядерного заряда в мире, - отметил нижегородский губернатор. - Благодаря коллективу ученых, к которому принадлежал Юрий Алексеевич, на планете был установлен паритет сил, защитивший человечество от новых разрушительных войн. Мы навсегда обязаны им мирным небом над головой".

О времени и месте похорон видного ученого будет сообщено дополнительно.

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