В Нижегородской области мужчину заподозрили в изнасиловании жены

В Дивеевском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по заявлению местной жительницы, которая обвинила в изнасиловании 50-летнего мужчину. В 2000 году он был ранее судим за убийство.

В СК по региону уточнили, что днем 29 июля подозреваемый проник в квартиру дома, расположенного в селе Глухово, и, угрожая ножом, вывел женщину в сторону лесополосы. Угрожая убийством он несколько раз изнасиловал ее.

Следователи выяснили, что мужчина и женщина состоят в браке. Однако потерпевшая заявила, что ушла жить от мужа к родственнице и намерена развестись с ним.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство о его аресте. В ходе расследования уголовного дела правоохранительные органы дадут юридическую оценку фактам применения насилия мужчиной по отношению к потерпевшей и их несовершеннолетним детям.