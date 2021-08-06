В Нижнем Новгороде иностранца задержали за сбыт наркотиков

В Нижнем Новгороде задержан гражданин иностранного государства. При досмотре полицейские обнаружили при нем 29 свертков с мефедроном.

Как сообщает ГУ МВД по Нижегородской области, мужчина 1997 года рождения был задержан 3 августа на улице Саврасова после поступления оперативной информации. Как выяснилось, в Нижний Новгород он приехал учиться.

В июле обучение закончилось, в августе иностранец планировал вернуться домой. Для того чтобы заработать денег перед отъездом, он решил заняться сбытом наркотиков, оставляя так называемые "закладки". Покупку и продажу он вел через интернет.

На момент задержания иностранец успел сделать одну "закладку". Он признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.