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06.08.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде иностранца задержали за сбыт наркотиков

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде задержан гражданин иностранного государства. При досмотре полицейские обнаружили при нем 29 свертков с мефедроном.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Как сообщает ГУ МВД по Нижегородской области, мужчина 1997 года рождения был задержан 3 августа на улице Саврасова после поступления оперативной информации. Как выяснилось, в Нижний Новгород он приехал учиться.

В июле обучение закончилось, в августе иностранец планировал вернуться домой. Для того чтобы заработать денег перед отъездом, он решил заняться сбытом наркотиков, оставляя так называемые "закладки". Покупку и продажу он вел через интернет.

На момент задержания иностранец успел сделать одну "закладку". Он признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Борьба с наркотиками Иностранцы в России

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