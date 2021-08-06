В Самаре завели дело после ДТП с российскими туристами в Турции

В Самаре СУ СК РФ по региону после ДТП в Турции с российскими гражданами завело уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи выяснили, что 2 августа этого года водитель туристического автобуса по пути из Алании в аэропорт Анталии совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок. Еще 19 самарских жителей получили увечья различной степени тяжести.

Сейчас следователи готовят запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. После возвращения всех туристов будут проведены необходимые экспертные исследования. В Самару уже вернулись 12 человек.

Расследование дела взял на контроль центральный аппарат СК РФ.