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06.08.2021 21:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин дал старт работе цементного завода в Башкирии

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что у России большие планы в строительстве - как дорожном, так и промышленном. Президент в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия цементного завода в Абзелиловском районе Башкирии.

"Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жестким экологическим требованиям", - сказал Путин.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Глава государства поздравил всех с успешной реализацией этого крупного инвестиционного проекта и отметил, что ввод в эксплуатацию данного предприятия является хорошим примером тесного инвестиционного сотрудничества между Россией и Австрией. Отметим, что инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга.

Президент подчеркнул, что Австрия - один из ключевых партнеров России в Европе.

"Мы и впредь будем всемерно поддерживать увеличение взаимных инвестиционных потоков, снимать всяческие барьеры для капиталовложений и, безусловно, это будет открывать дополнительные возможности для создания новых рабочих мест и современных производств, позволит быстрее восстанавливать деловые связи, преодолеть негативные последствия в постпандемийный период", - сказал он в ходе церемонии.

С видеообращением перед участниками церемонии также выступил выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. "После пандемии коронавируса мы все должны как можно скорее приложить необходимые усилия для достижения докризисного уровня в экономике", - сказал он. Как отметил австрийский лидер, особенно важно, чтобы "люди, потерявшие свои рабочие места, снова были обеспечены высококачественными вакансиями". Курц добавил, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии.

Старт производству был дан символическим нажатием кнопки. На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента.

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