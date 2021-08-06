Два самолета из Москвы вынужденно приземлились в Новосибирске

Сразу два пассажирских лайнера, летевших из Москвы в Кемерово, совершили вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево".

Как передает "Интерфакс", один из этих самолетов приземлился в Новосибирске по причине плохого самочувствия пассажира. Второе воздушное судно вынуждено было переждать в "Толмачево" неблагоприятные метеоусловия, зафиксированные в Кемерово.

К настоящему моменту оба лайнера благополучно сели в столице Кузбасс, где утром действительно наблюдался сильный туман. Примечательно, что на одном из этих самолетов в родной город летела серебряный призер Олимпиады в Токио, гимнастка Анастасия Ильянкова, которую с небольшим опозданием торжественно встретили в аэропорту.