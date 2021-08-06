Новейшую подлодку "Красноярск" оснастят высокоточным оружием большой дальности

В пятницу, 6 августа на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода министр обороны Сергей Шойгу хорошо отозвался о новой многоцелевой лодке, носящей имя города заводчан. Подводный крейсер построили в Североморске и несколько дней назад спустили на воду. После достройки он выйдет в море на испытания.

"Подводная лодка "Красноярск" решает важные задачи. Это самая современная лодка, которая будет нести высокоточное оружие большой дальности. Она имеет возможности по проникновению в труднодоступные районы", - сказал Шойгу.

Министр полушутя заметил, что ему приходится тщательно подбирать слова, чтобы не раскрыть тактико-технические характеристики и возможности мощного подводного крейсера. "Красноярцы могут гордиться этой лодкой", - сделал вывод глава военного ведомства России.