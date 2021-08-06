Пустующий военный городок в Красноярске могут передать местным властям

Проблема передачи Красноярску территории пустующего военного городка, расположенного на Левобережье в густонаселенном районе краевого центра, будет скоро решена.

"Мы внимательно рассмотрим этот вопрос. Думаю, в ближайшие даже не месяцы и не недели - в ближайшие дни по этому поводу примем решение. Скорее всего, оно будет положительным", - пообещал в пятницу на встрече с коллективом "Красмаша" министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти слова стали ответом на просьбу, которая прозвучала в ходе общения министра с заводчанами.

Шойгу сказал, что к такого рода просьбам в Минобороны подходят крайне внимательно. "Особенно - когда речь идет о густонаселенных городских территориях. У нас, действительно, достаточно таких объектов. Не много, как вы сказали, а именно достаточно. Много - это когда есть лишнее и можно раздавать направо и налево", - обратился министр к собравшимся.

Он не стал скрывать, что военное ведомство преследует при рассмотрении подобных проблем свои интересы. Но в данном случае они, по словам Шойгу, "полностью совпадают с интересами Красноярского края и города". "Мы хотели бы, чтобы за счет передаваемых земель и за счет инвестиций здесь создавались бы такие центры молодежного воспитания, как "Авангард". Делались парки "Патриот", создавалось и развивалось юнармейское движение, делались Дома юноармейцев - как раньше были Дома пионеров. Чтобы наши дети росли достойными гражданами нашей страны и могли получать хорошее, в том числе и патриотическое воспитание. И - проходить начальную военную подготовку, о которой так долго рассуждали многие", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ уже ведет работу с профильными организациями, которые занимаются привлечением территорий и земель для жилищного строительства для нужд, в том числе и Красноярска. "Только что рассмотрел подобный вопрос в Новосибирске", - подчеркнул министр.