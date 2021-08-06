Шойгу: Число нетрудоустроенных жен офицеров сократилось в 13 раз

Необходимо предметно заниматься закреплением людей в армии путем создания условий для жизни, отдыха, воспитания детей, поскольку количество контрактников в Вооруженных силах России последовательно увеличивается. Об этом в пятницу в Красноярске на встрече с коллективом предприятия "Красмаш" сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, в частности, что в военном ведомстве есть программа трудоустройства жен офицеров. "За последние четыре года количество нетрудоустроенных жен сократилось в 13 раз. Мы ими постоянно занимаемся", - отметил министр.

Шойгу добавил, что за последние пять лет количество военных семей, стоящих в очереди на детский сад, сократилось в восемь раз.

Отдельно министр сказал о военной ипотеке, которую назвал программой существенной поддержки военнослужащих. "В Вооруженных силах этот инструмент используется, и очень активно. Военная ипотека - один из основных инструментов по обеспечению жильем военнослужащих", - считает глава оборонного ведомства России.