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06.08.2021 15:21
Рубрика: Власть

Шойгу оценил идею приравнять работу в оборонке к альтернативной службе

Текст: Юрий Гаврилов

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу на базе Государственного ракетного центра имени Макеева сформируют научно-производственную роту.

"Думаю, что дам такое поручение, и при желании руководства ГРЦ Макеева можем сделать здесь такую роту. Тогда ребята смогут без отрыва от производства пройти службу. Это будет действительно служба, а не возможность несколько отойти от необходимости служить", - сказал министр в пятницу в Красноярске на встрече с коллективом предприятия "Красмаш".

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А вот к идее приравнять работу на этом заводе к альтернативной гражданской службе Шойгу отнесся отрицательно. "Не думаю, что молодые люди, которые работают на предприятии, нуждаются в какой-то альтернативной службе. Потому что сегодня альтернативщики - это те, кто по внутренним убеждениям не может брать в руки оружие. И для них, конечно, созданы соответствующие условия. Думаю, что здесь нам надо говорить об иных вещах", - считает министр обороны.

Он напомнил, что для сохранения кадрового потенциала предприятий и создания условий, позволяющих обучать молодежь, а парням выполнять свой долг перед государством - служить в армии, Минобороны совместно с Минпромторгом предприняли ряд мер. Одна из них - создание научно-производственных рот, куда направляют молодых людей, подлежащих призыву в армию.

"Они проходят службу и одновременно продолжают работать на предприятии. Все это происходит в течение года. Этот опыт показал себя прекрасно. Делаем это мы исключительно там, где действительно существует очень острая необходимость и потребность в высококвалифицированных кадрах, в молодых ребятах, которые получили хорошее образование, получили хорошую квалификацию и должны служить в армии", - объяснил Шойгу свою позицию и нецелесообразность распространения альтернативной гражданской службы на оборонные предприятия.

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