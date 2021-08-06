Шойгу: Основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены

"В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации", - рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в Красноярске на встрече с коллективом предприятия "Красмаш". Там будут выпускать новый стратегический комплекс "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

По оценке Шойгу, сегодня Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

"Она входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. По уровню современности наши Вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1 процента, в стратегических ядерных силах - до 86 процентов", - сообщил министр обороны.