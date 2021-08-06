Шойгу: Ракеты "Сармат" должны поступить на вооружение в РВСН в 2022 году

Осмотрев цеха завода и заслушав доклад руководства предприятия, Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша" рассказал о "Сармате": "Летные испытания начнутся в этом году. Завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку".

Министр порадовал заводчан хорошей вестью - судя по всему, предприятие будет загружено заказами на годы вперед. "Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит", - сказал Шойгу. Он не скрывал, что еще в 2019 году такой уверенности у него не было.