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06.08.2021,  
12:56
Текст:  Юрий Гаврилов

Шойгу: Ракеты "Сармат" должны поступить на вооружение в РВСН в 2022 году

Летные испытания новейшего стратегического комплекса "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой начнутся до конца 2021 года. Об этом в пятницу в Красноярске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам посещения предприятия "Красмаш". Именно там будут производить новую боевую систему, которая в перспективе придет в РВСН на смену знаменитому на весь мир комплексу РС-20В, известному на Западе как "Сатана".

Осмотрев цеха завода и заслушав доклад руководства предприятия, Шойгу на встрече с коллективом "Красмаша" рассказал о "Сармате": "Летные испытания начнутся в этом году. Завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Министр порадовал заводчан хорошей вестью - судя по всему, предприятие будет загружено заказами на годы вперед. "Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит", - сказал Шойгу. Он не скрывал, что еще в 2019 году такой уверенности у него не было.

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