Томские ученые получили геном ковыля, используемого в изучении климата

Специалисты научно-исследовательской лаборатории "Гербарий" Томского государственного университета совместно с коллегами из Германии и Польши сумели расшифровать геном степного ковыля. По словам ученых, это растение является важным маркером климатических изменений, а также используется для восстановления почв.

Как сообщает Министерство науки и высшего образования РФ, биологам удалось получить геном самого распространенного вида степного ковыля Stipa capillata. Размер выделенного участка генома составляет около миллиарда нуклеотидов, в нем содержится 80 тысяч генов. В перспективе ученые намерены получить полный геном растения.

Сегодня полногеномное секвенирование является очень дорогостоящим и трудоемким способом изучения растений, до сих пор он применялся лишь для экономически важных растений, злаков, таких как пшеница или рис. Однако группе международных исследователей, в составе которой работают ученые ТГУ, удалось получить финансирование на свой проект.

Впрочем, степной ковыль в местах произрастания тоже имеет весьма большое значение. Он используется для восстановления почв, является незаменимым в качестве корма для домашнего скота. Кроме того, именно это растение успешно применяется в исследованиях, связанных с изменением климата.

Важность полученных данных, по мнению авторов проекта, в том, что они могут служить первым шагом к пониманию фундаментальных процессов эволюции растений. Данные своих исследований биологи опубликовали в научном журнале Scientific Reports.