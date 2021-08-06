В Красноярске ввели режим ЧС после обрушения стены на парковку

Глава администрации Красноярска Сергей Еремин перевел органы управления города в режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало сегодняшнее ЧП в Советском районе, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в пятницу около 13 часов 10 минут на проспекте 60 лет Образования СССР обрушилась подпорная стена, располагавшаяся в непосредственной близости к дому № 50 "а". Рухнувшее на автостоянку массивное сооружение раздавило четыре легковых автомобиля и грузовик "Газель". Пострадавших нет.

В конце июля комиссия по оценке технического состояния зданий и сооружений районной администрации зафиксировала ненадежное состояние стены, рассказали в мэрии. Собственники земельных участков, на которых находится объект, получили уведомления о необходимости срочно ограничить доступ к опасной территории. Владельцу земли и арендатору рекомендовали закрыть автостоянку до заключения экспертов.