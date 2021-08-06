В Сибири детского психиатра заподозрили в изнасиловании пациентки

Медика из Бердска Новосибирской области подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки. Как передает РИА Новости, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

В качестве подозреваемого по делу проходит детский врач-психиатр из местной городской больницы. Одновременно с уголовным расследованием в областном минздраве проводят проверку, а в больнице заявляют, что готовы оказать полное содействие правоохранителям.

О вопиющем случае следователям стало известно из СМИ, позже с заявлением в полицию обратилась мама пострадавшей. По предварительным данным, 30-летний мужчина на пляже напал на девушку, которая была его пациенткой.