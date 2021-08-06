Губернатор Калининградской области поблагодарил "Россети Янтарь" за обеспечение электробезопасности региона

Такие работы невозможно проводить без спецтехники, поэтому обновление автопарка - важная задача для компании. В 2021 году заменили 12 процентов машин.

Стоимость новой техники - 149 миллионов рублей. Это грузовые и бригадные автомобили, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, мобильные мастерские.

Техника изготовлена на базе модели ГАЗ, которую изначально создали для военных. Благодаря выносливости и высокой проходимости такие автомобили используют в энергетике. На них можно проезжать через небольшие водоемы, перевозить дизель-генераторы для подключения населенных пунктов, ремонтировать линии в любую погоду.

Ключи от 32 новых машин вручили 5 августа сотрудникам компании губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава "Россети Янтарь" Артем Пидник.

- Мы - тарифно-регулируемая компания, и такое серьезное обновление спецтехники стало возможным только благодаря конструктивному сотрудничеству с руководством Калининградской области. Я хочу поблагодарить региональные власти за формирование взвешенной тарифной политики, учитывающей необходимость модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения", - отметил и.о. генерального директора "Россети Янтарь", генеральный директор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник.

Компания регулярно обновляет автопарк, на сей раз энергетики получили ключи от 32 новых машин. Фото: Пресс-служба "Россети Янтарь"

Новые машины оборудуют специальными датчиками для управления через отечественный программный комплекс. В нем диспетчеры 24/7 отслеживают весь автопарк в режиме реального времени.

- "Россети" в последние годы выполнили в Калининградской области огромный объем работ по обеспечению энергобезопасности региона, созданию условий для надежного и комфортного проживания на нашей территории, а также для ведения бизнеса. В частности, компания создает условия для реализации инвестиционных проектов в индустриальных парках в Черняховске и Храброво. Благодарю сотрудников "Россети Янтарь" за самоотверженный труд и за реагирование в самых сложных ситуациях вне зависимости от погоды и времени суток, - отметил Антон Алиханов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой "Россети Янтарь"