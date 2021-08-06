Петербургский пенсионер выработал особый стиль после 40 лет езды на скейте

В Петербурге на Светлановском проспекте на скейте катается 73-летний пенсионер. Его умению могут позавидовать многие молодые скейтеры. С доской пенсионер не расстается с 1981 года.

Скейтера зовут Игорь. Он попал в объективы камеры случайно - его заснял петербуржец, который также увлекается катанием на скейтборде. Запись он опубликовал в соцсетях.

У пенсионера необычная техника катания и индивидуальный стиль. Дело в том, что он лыжник, а скейт в его жизни появился как раз для того, чтобы тренироваться летом. Игорь развивает на скейте довольно большую скорость и может проезжать большие расстояния.

Пользователи соцсетей активно обсуждают увлечение Игоря и отмечают, что такая верность скейтборду доступна всяческого уважения, а физической форме пенсионера могут позавидовать многие.