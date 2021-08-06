С крыши Зимнего дворца сняли двух руферов

В Петербурге на крышу Зимнего дворца забрались двое руферов. Но осуществить полноценную прогулку по кровле здания они не смогли, через 11 минут их задержали сотрудники службы музейной безопасности, сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Руферов передали прямо в руки прибывшим к музею полицейским. Сейчас они объясняются в отделении.

Вторжение на крышу удалось зафиксировать с помощью системы сигнализации. Маршрут же руферов служба безопасности отследила по камерам видеонаблюдения.

После визита непрошеных гостей крышу Зимнего дворца на всякий случай проверили. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.