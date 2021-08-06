Таксисты-мигранты задержаны за нападение на жителей Ленинградской области

Таксисты, иностранного государства задержаны за нападение на жителей Всеволожска Ленинградской области, сообщили в центральном аппарате Следственного комитета РФ. В его Главном следственном управлении расследуется резонансное уголовное дело о нападении на жителей города Всеволожска Ленинградской области. Случилось это весной, а затем по указанию Александра Бастрыкина дело забрали в центральный аппарат СК.

Вот версия следствия. 8 апреля этого года в поселке Бугры Всеволожского района, шестеро таксистов, граждан ближнего зарубежья, остановили автомобиль, в котором ехали потерпевшие. Используя малозначительный повод, то есть из хулиганских побуждений, нападавшие избили их палками.

СК установили троих участников нападения, они задержаны. Им предъявлено обвинение по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых качестве оружия". Один из обвиняемых арестован. По двум другим также подготовлены и направлены в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключении под стражу.

Следствие ищет других участников нападения.