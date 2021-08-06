Ученые нашли новый способ синтеза органических молекул

Исследовательская группа из Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый тип реакций, благодаря которым становится возможны синтезировать сложные полициклические органические молекулы, сообщает Российский научный фонд.

В реакциях участвуют ненасыщенные соединения с двойными или тройными межуглеродными связями, внешне они похожи на змейку Рубика. Суть реакции, которую открыли петербургские ученые в том, что всего за один этап эти двумерные молекулы могут быть преобразованы в неизвестные ранее трехмерные соединения.

В полученных циклических и полициклических молекулах при этих реакциях сохраняются все атомы.

По оценкам исследователей, новый тип реакций позволит получать азотсодержащие полиены. Полиены - это органические соединения, содержащие несколько углеродных связей, их используют в разных отраслях промышленности, например, в фарминдустрии.

И хотя полиены - полезные и перспективные соединения, их синтез непрост, ведь ученым для получения множественных связей в молекуле необходимо проводить целую серию химических реакций. Открытие петербургских ученых позволяет проводить нужную реакцию в один этап.

Азотсодержащие полиены исследователи СПбГУ предлагают синтезировать из пиразолов и триазолов. Единственный минус - получившиеся молекулы пока не стабильны, но в перспективе ученые собираются удлинит цепь одной из исходных молекул, это может помочь добиться сохранить итоговые соединения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Organic Letters.