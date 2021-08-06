В Карелии отменили некоторые антиковидные ограничения

В Карелии отменили некоторые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.

Во-первых, сняли запрет по количеству человек, сидящих за одним столом в ресторанах и кафе. Ранее допускалась рассадка не более пяти гостей. Во-вторых, гостиницы и хостелы теперь могут не требовать у туристов документы о вакцинации либо ПЦР-тесты. Правда при условии: если сами средства размещения имеют паспорт коллективного иммунитета.

Еще одно послабление касается сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не переболели или переболели коронавирусом, но со дня выздоровления прошло более полугода. Работодателям рекомендовали установить для них дистанционный формат и гибкий график посещения своего рабочего места. Это относится прежде всего к людям старше 65 лет.

Определен также и единый период действия ПЦР-тестов, необходимых для предъявления на различных мероприятиях - три дня.