В Петербурге нашли автохама, из-за которого кондуктор сломала ногу

В Петербурге сотрудники отдела ГИБДД по Фрунзенскому району смогли найти автохама, "подрезавшего" троллейбус. Из-за этого маневра кондуктор упала, сломала ногу и получила травму спины, сообщает KP.RU.

ЧП произошло возле дома № 15 по проспекту Славы. Когда легковой автомобиль внезапно перестроился, водитель троллейбуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения.

Легковушка уехала с места происшествия, а Горэлектротранс обратился в ГИБДД с просьбой найти нарушителя правил.

Сейчас в отношении нарушителя ПДД проводится административное расследование. Девушка-кондуктор лечится после производственной травмы.