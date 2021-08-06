В Петербурге откроется крупнейший на Северо-Западе пункт вакцинации

В Петербурге с 9 августа заработает прививочный пункт в торговом центре "Галерея" на площади Восстания. Ежедневно он сможет принимать до тысячи посетителей, сообщает администрация Петербурга.

Для сравнения, пропускная способность пунктов вакцинации в городских поликлиниках - 200 человек в сутки, торговых центов - 150.

В новом пункте вакцинации разместится 11 прививочных кабинетов, где будет работать 11 врачей и 11 медсестер, раздавать анкеты и предотвращать очереди станут шесть администраторов.

Площадь прививочного пункта - 600 квадратных метров. Работать он будет как и торговый центр, с 10.00 до 22.00. Прививать будут "Спутником V" и "Спутником Лайт". Сейчас пункт работает в тестовом режиме.

Причина, по которой самый большой в городе пункт вакцинации открылся именно в этом ТЦ, простая - интерес к пунктам вакцинации в историческом центре довольно велик. Например, уже несколько месяцев на площади Восстания работает прививочный пункт в "Невском центре". Он настолько востребован, что оказался единственным пунктом вакцинации в ТЦ, где открыта предварительная запись.