В Петербурге в доходном доме Голубева произошел пожар

В Петербурге в доме №13 по улице Железноводской, известном как доходный дом Голубева, произошел пожар. Об этом сообщает городское управление МЧС.

В здании на площади 50 квадратных метров горит крыша. Также в квартире на последнем - четвертом - этаже пожарные тушат одну комнату и коридор. Возгорание удалось локализовать. Пожар тушат 29 сотрудников МЧС.

Доходный дом Голубева был построен в 1909 году. Причины пожара пока не ясны. На время борьбы с огнем спасатели попросили всех жильцов покинуть свои квартиры.