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06.08.2021 16:51
Рубрика: Экономика

В Петербурге выставили на продажу квартиру за 783 миллиона рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге выставлена на продажу 633-метровая квартира. Владельцы просят за нее 783 миллиона рублей, сообщает сервис ЦИАН.

Фото: iStock
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Квартира находится в жилом комплексе на Крестовском острове на берегу Гребного канала. Известно, что жилая площадь составляет 465 квадратных метров, в квартире шесть спален, четыре санузла, есть выход на крышу, так что существует техническая возможность для создания зимнего сада.

Также покупатель квартиры получит доступ к причалу для яхт и вертолетной площадке.

Квартира доступна в ипотеку. От покупателя требуется первоначальный взнос не менее 20 процентов (156 миллионов рублей). При оформлении ипотеки на 20 лет ежемесячный платеж при ставке 5,17 процентов годовых будет составлять 4 миллиона 196 тысяч 677 рублей. Доход семьи, желающей приобрести такое жилье, должен составлять 6 миллионов 994 тысячи рублей в месяц.

Стоит отметить, что эту квартиру уже выставляли на продажу в ноябре 2020 года, цена тогда была на 37 миллионов рублей меньше, но уникальная недвижимость так и не нашла своего покупателя.

Фото: iStock
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Возможно, причина в цене. ЦИАН составил рейтинг самых дорогих новостроек Петербурга и у лота на Гребном канале самая большая цена и площадь. На втором месте, например, 330-метровая квартира на Римского-Корсакова в ЖК элит-класса, который будет сдаваться в конце года. Цена этого объекта 297 миллионов рублей. Цена "квадрата" - 900 тысяч.

За 210 миллионов рублей можно купить квартиру в особняке на Крестовском проспекте площадью 257 квадратных метров ("квадрат" - 815,8 тысяч рублей).

Самый демократичный лот рейтинга элитных новостроек - это квартира на 20-м этаже многоэтажки на Институтском, 16. Здесь продается квартира площадью 242 квадратных метра за 104 миллиона рублей ("квадрат" - 433,9 тысяч рублей). Такую квартиру могут позволить себе граждане с первоначальным взносом в 20 миллионов рублей, ежемесячной зарплатой 936 тысяч рублей, готовые на протяжении 20 лет платить по 562 тысячи рублей в месяц.

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