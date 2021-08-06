В Великом Новгороде проверят видео с ребенком без одежды в луже

Прокуратура Новгородской области организовала проверку после публикации в интернете видео, на котором ребенок без одежды ползает в луже под дождем.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, инцидент произошел на одной из улиц Великого Новгорода. Рядом с малышом стояла женщина в верхней одежде под зонтом. Прокуратура даст оценку работе чиновников, отвечающих за профилактическую работу с семьями.

Обстоятельства инцидента, запечатленного на видео, проверит и региональное следственное управление, уточнили в пресс-службе СУ СК России по региону на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".