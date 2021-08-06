Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего краснодарского судьи

Сегодня следственный комитет объявил, что Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего председателя Октябрьского районного суда города Краснодара Геннадия Байрака.

Байбака подозревают в двух серьезных преступлениях - покушении на мошенничество в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Вот версия следствия, которую корреспонденту "РГ" озвучили в СК. Байрак требовал от знакомого 2,3 млн рублей. Для этого он подготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги. В липовом иске была просьба и об аресте дома потерпевшего. После этого председатель потребовал от сотрудников Октябрьского районного суда принять фиктивный иск и распределил его судье, который выполнил "просьбу" - арестовал жилье.

На сегодняшний момент экс-председатель суда задержан, ему предъявлено обвинение. Вину он признал, правда, частично. В какой части, следствие не уточняет. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Байраку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что судья - это так называемый спецсубъект и просто так против него нельзя возбудить дело. Поэтому еще в мае этого года квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия и лишила пятого квалификационного класса Геннадия Байрака.

А через месяц, в июне 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела против экс-судьи Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака.