Глава администрации Ростова проверил ход строительства парка Темерник

Глава Ростова Алексей Логвиненко побывал с рабочей проверкой на строительстве крупнейшего линейного экопарка на берегах реки Темерник - и остался недоволен работой. Без устранения всех выявленных ошибок и недочетов объект принят не будет, заверил он.

За 1990-е и начало 2000-х годов река Темерник, этот уникальный ростовский водоем, пришел в упадок. Берега бесконтрольно зарастали камышами, а нечистоплотные предприниматели и несознательные граждане сбрасывали туда не только бытовые отходы, но даже крупный строительный мусор. Темерник стал хроническим красным пятном на экологической карте города. Однако несколько лет началась работа по его реабилитации. Были вычищены берега, местные власти усилили контроль за сбросами, начали благоустраивать территорию, привлекая общественников, экспертов и специалистов в сфере благоустройства.

В 2019 году проект "Первая миля" победил в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных пространств. На него было выделено свыше 111 миллионов рублей бюджетных средств. Как говорят специалисты, эта территория непременно станет одним из новых символов Ростова-на-Дону, который будут печатать на туристических открытых и рекламных буклетах.

Однако текущая работа требует постоянного контроля. Глава администрации, по его собственному признанию, остался крайне недоволен тем, как ведутся работы. Он обошел пешком все объекты и нашел много реальных недочетов.

- Как мы видим, работа в полном разгаре. Однако на этапе проектирования было допущено немало ошибок. Например, не предусмотрены система автополива, водоотводящие пути и так далее, - отметил глава администрации города. - Без корректировки проекта принять такой объект мы не можем. Мы не согласны ни с какими отговорками, что здесь какие-то особые геологические условия. Да, объект рельефный, непростой. Но это не отменяет обязанности делать все грамотно и думать наперед, как наша работа будут восприниматься горожанами, насколько им здесь будет комфортно отдыхать.

Тем не менее, власти рассчитывают, что данный объект будет сдан вовремя. Подрядчики согласились с замечаниями главы администрации города и пообещали оперативно устранить все выявленные недочеты.