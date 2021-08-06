Глава Адыгеи и сенатор от РА обсудили взаимодействие с федеральным центром

В Доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с сенатором РФ от республики Олегом Селезневым.

Были обсуждены вопросы взаимодействия с федеральным центром при решении задач, обозначенных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

Мурат Кумпилов отметил значимость эффективного взаимодействия региона с Советом Федерации. Сенаторы от Адыгеи оказывают большую помощь в продвижении важных для региона инициатив, крупных проектов. Среди них - создание индустриального парка в Тахтамукайском районе, который станет драйвером для экономического роста региона и одним из эффективных инструментов развития промышленности.

Традиционно большой вклад в экономическое развитие республики вносит агропромышленный комплекс Адыгеи. В этой связи на встрече обсуждались вопросы реализации госпрограмм в сельском хозяйстве, поддержки аграриев, а также ход уборочной кампании.

Отдельное внимание было уделено теме подготовки к единому дню голосования: организации и проведению выборов депутатов Госдумы и Госсовета - Хасэ РА.

Глава Адыгеи подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве жизни людей, на что нацеливает глава государства.