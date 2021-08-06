Крымчанина осудили на 20 лет за насилие над 10-летней падчерицей

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который в течение трех лет совершал половые преступления в отношении 10-летней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

По версии следователей, с 2018 по 2020 годы подсудимый, проживавший с матерью девочки, и его 15-летний пасынок держали свою жертву в страхе и насиловали ее.

- Летом минувшего года девочка приехала погостить в Севастополь к родне, где поделилась с ними шокирующими фактами, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Ольга Постнова. - По указанию руководителя ГСУ Владимира Терентьева следователи немедленно подключились к проверке изложенных фактов, которые нашли свое подтверждение. По ходатайству следствия злоумышленники судом были заключены под стражу.

Мужчине инкриминировали две статьи УК РФ - 131 и 132 (насильственные действия и изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). Сегодня суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил насильнику принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее суд также приговорил пасынка мужчины к длительному лишению свободы за совершение половых преступлений против сестры.